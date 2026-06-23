Стальной медведь с рыбой в зубах поселится в Николаевске-на-Амуре

Скульптор Павел Ложкин (тот самый, который делал скульптуру калуги) создал нового металлического зверя — 1,5-метрового медведя. Косолапый хищник весом 195 кг выполнен из катаного листа, шерсть — из полиэфирной смолы, покрыт бронзовой патиной. Совсем скоро его установят рядом с «Калугой» у Центра культуры малочисленных народов Севера.