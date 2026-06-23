200 тысяч рублей за смягчение наказания — дело о взятке в колонии ушло в суд в Хабаровском крае

Двое обвиняемых, находясь в местах лишения свободы, по версии следствия, с января по март 2024 года через посредника передали начальнику отдела колонии по 100 тысяч рублей каждый за то, чтобы им согласовали замену неотбытой части наказания на более мягкий вид. «Завершено расследование уголовных дел по обвинению двух осужденных в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ), они направлены в суд для рассмотрения. Уголовные дела в отношении должностного лица и посредника во взяточничестве находятся в производстве», — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.