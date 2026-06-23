Россиянам рассказали, вредны ли для желудка популярные обезболивающие

Популярные аспирин, ибупрофен, диклофенак могут в той или иной степени негативной влиять на желудок. Об этом сообщила клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Любовь Селиванова для KP.RU.