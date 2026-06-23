Галибаф: Ормузский пролив никогда не вернётся к состоянию до конфликта

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что управление Ормузским проливом никогда не вернётся к состоянию до конфликта с Соединёнными Штатами.
Он уточнил, что его будет контролировать Иран, соблюдая международные правила.
«Всем следует знать, что управление Ормузским проливом никогда не вернётся к тому состоянию, в котором оно было до войны… Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом», — сказал Галибаф, его слова цитирует агентство IRNA.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. Накануне в Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.
По словам вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, нефть и газ проходят через Ормузский пролив. Он отметил, что США хотели «убедиться, что создали механизм координации, который гарантирует, что Соединённые Штаты справятся с конфликтами».