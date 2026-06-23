Победителями межрегиональных соревнований «Школа безопасности» стали две команды из Хабаровского края

В Бурятии прошли XXI межрегиональные соревнования «Школа безопасности — 2026». За звание сильнейших боролись 17 лучших команд ДФО. Краевую сборную представляли команда «90 калибр» школы поселка Октябрьского Ванинского округа и команда «Вымпел» дворца творчества «Северное сияние» Хабаровска. Неделю юные спасатели демонстрировали навыки в 10 дисциплинах. Состязания включали комбинированную пожарную эстафету, комплексное силовое упражнение, кросс-эстафету, поисково-спасательные работы в бассейне при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера и на акватории, а также прохождение маршрута выживания и полосы препятствий. Также были творческие конкурсы: команды представили визитки о своих субъектах и стенгазеты, а эксперты оценивали организацию быта в полевых условиях. Победителем старшей возрастной группы стала команда «90 калибр», младшей — команда «Вымпел». Всего региональная сборная забрала более 12 призовых мест в отдельных видах программы. Команды-победители примут участие во Всероссийском этапе соревнований «Школы безопасности», которые пройдут с 1 по 10 августа в Ханты-Мансийском автономном округе.