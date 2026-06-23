Красноярцы стали терять сознание на Торгашинской лестнице и обратились к спасателям

Накануне двое жителей краевого центра совершали подъем по Торгашинской лестнице. Внезапно они почувствовали себя плохо. Горожане позвонили по номеру телефона 112 и сообщили, что теряют сознание и не могут самостоятельно спуститься. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». На место выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Им пришлось эвакуировать 50-летнюю женщину и передать ее медикам. Второй человек от эвакуации отказался и заявил, что уже чувствует себя хорошо. Специалисты рекомендуют любителям активного отдыха перед походом или подъемом не переоценивать свои возможности, а при наличии какого-либо хронического заболевания всегда иметь при себе медикаменты, которые могут понадобиться в экстренной ситуации.