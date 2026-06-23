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Красноярцы стали терять сознание на Торгашинской лестнице и обратились к спасателям

Накануне двое жителей краевого центра совершали подъем по Торгашинской лестнице. Внезапно они почувствовали себя плохо. Горожане позвонили по номеру телефона.

Накануне двое жителей краевого центра совершали подъем по Торгашинской лестнице. Внезапно они почувствовали себя плохо. Горожане позвонили по номеру телефона 112 и сообщили, что теряют сознание и не могут самостоятельно спуститься. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». На место выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Им пришлось эвакуировать 50-летнюю женщину и передать ее медикам. Второй человек от эвакуации отказался и заявил, что уже чувствует себя хорошо. Специалисты рекомендуют любителям активного отдыха перед походом или подъемом не переоценивать свои возможности, а при наличии какого-либо хронического заболевания всегда иметь при себе медикаменты, которые могут понадобиться в экстренной ситуации.