В очереди на Крымский мост скопилось 975 автомобилей

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении по состоянию на 06:00 мск.