В очереди на Крымский мост скопилось 975 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. 975 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост, со стороны Тамани — 365, со стороны Керчи — 610. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту в «Максе».
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении по состоянию на 06:00 мск.
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