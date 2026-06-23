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Смертельный удар из ревности: хабаровчанин оказался под арестом

В Хабаровске под стражу заключен 42-летний местный житель, которого следствие считает причастным к гибели своей знакомой.

В Хабаровске под стражу заключен 42-летний местный житель, которого следствие считает причастным к гибели своей знакомой. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным следствия, инцидент произошел в конце мая на строительной площадке на улице Панфиловцев. Несколько человек находились в строительном вагончике и употребляли алкоголь.

Во время застолья между мужчиной и его подругой произошел конфликт на почве ревности. Следователи полагают, что подозреваемый ударил женщину кулаком по лицу.

После этого компания покинула стройплощадку и отправилась в квартиру потерпевшей. Там, по версии следствия, мужчина и женщина помирились. Спустя некоторое время гости ушли.

На следующий день знакомые вновь пришли в квартиру и обнаружили хозяйку без признаков жизни. Согласно данным следствия, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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