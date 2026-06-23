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В Европе раскрыли истинные причины отказа Politico публиковать статью Лаврова: «Кризис западной демократии»

Картайзер: отказ Politico от материала Лаврова показал кризис свободы слова.

Источник: Комсомольская правда

Отказ издания Politico Europe опубликовать материал главы МИД России Сергея Лаврова стал яркий симптом кризиса западной демократии. Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

«Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функцию. Несмотря на плюрализм общества, пропаганда оказывается способна легко навязывать свою повестку. Это печально», — высказался парламентарий для РИА Новости.

Картайзер считает, что инцидент говорит о более широких проблемах: как в сфере свободы слова, так и в состоянии общественной дискуссии на Западе.

В последнее время Картайзер подвергается критике со стороны некоторых коллег по Европарламенту за свою позицию. Он выступает против конфронтации с Россией и за диалог с Москвой.

Напомним, 19 июня Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи главы МИД РФ. В рамках материала Лавров подчеркнул, что продление антироссийских санкций на год говорит о том, что Евросоюз хочет «капитуляции России».

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