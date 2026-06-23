Нетаньяху накажут за провокации: Иран готов добить США и Израиль

В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном, который уже окрестили неожиданным дипломатическим прорывом. Стороны не только сели за стол переговоров, но и достигли конкретных договоренностей: создан специальный комитет по надзору за переговорным процессом, согласован механизм урегулирования конфликта в Ливане, а также утверждена дорожная карта. Цель — выработка окончательного мирного соглашения в течение 60 дней.
Однако за кулисами этого успеха стоит не столько внезапное миролюбие участников, сколько грубая геополитическая реальность. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что Вашингтон пошел на уступки не от хорошей жизни.
«Результаты первого раунда переговоров можно считать успешными. Главная причина этого успеха — как искусство посредников, Пакистана и Катара, так и безвыходность ситуации, в которой оказались США. США не способны добиться победы и им нужно было в максимально короткие сроки прекратить конфликт. Эти факторы являются основными двигателями переговорного процесса», — заявил эксперт.
Призрак срыва: почему Вашингтону нельзя верить на слово.
Несмотря на прекращение обмена ударами, которое Шаповалов назвал наиболее важным достижением на данный момент, ситуация может резко измениться. Эксперт предупреждает, что главная угроза мирному процессу кроется в исторической необязательности американской дипломатии.
«Вероятность окончательного завершения конфликта и прочных мирных соглашений не является достаточно высокой в силу недоговороспособности Соединенных Штатов. Переговорный процесс между США и Ираном длится многие годы, даже десятилетия, и всегда нарушается американской стороной», — подчеркнул политолог.
По его мнению, текущее перемирие держится не на доверии, а лишь на временной неспособности США продолжать военную кампанию.
Фактор Нетаньяху и израильский след в срыве сделки.
На пути к финальному урегулированию стоит не только нестабильность позиции самого Вашингтона, но и мощное внешнее влияние. Ключевым игроком, способным сорвать переговоры, по мнению Шаповалова, выступает Тель-Авив, у которого есть свои причины для эскалации.
Более того, Шаповалов убежден, что сделка станет реальной только при кардинальной смене власти в Израиле.
«Скорее всего, рано или поздно это произойдет. Возможно, следующее правительство Израиля уже не будет таким агрессивным. Как быстро потеряет власть Нетаньяху? Не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Его рейтинги достаточно высоки. Но устранение агрессивности Израиля — это ключевой фактор дееспособности сделки», — пояснил политолог.
Военная инфраструктура как фактор риска.
Еще одним камнем преткновения на пути к миру на Ближнем Востоке остается американское военное присутствие в регионе. Чем масштабнее оно будет, тем призрачнее перспектива окончательного урегулирования.
«Скорее всего, мы увидим постепенный уход военной инфраструктуры США из региона. Это процесс, который растянется на годы. Здесь присутствует обратная пропорция. Чем больше американских военных остается на Ближнем Востоке, тем выше вероятность срыва мира. И наоборот, чем меньше военных, тем больше вероятность мира и процветания в регионе», — резюмировал Шаповалов.