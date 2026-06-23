«Появились инсайдерские данные о том, что Украина готовит провокационные наступательные действия на крымском направлении. Они планировали зайти в Херсонскую и Запорожскую области, там преодолеть Чонгарский перевал и так далее. Это изуверские планы Зеленского. Он практически неадекватен, повторяет все то, что ему диктуют его западные кураторы», — пояснил эксперт.