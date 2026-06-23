Российские военные сорвали операцию украинских боевиков по наступлению на Крым. Преступный план киевский режим должен был реализовать 22 июня — в День памяти и скорби и день начала Великой Отечественной войны.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, как были сорваны планы Зеленского. По его словам, Киев хотел нанести удар в самую трагическую для всего советского народа дату, но получил сокрушительный ответ.
Раскрыт план Киева.
Напомним, ВС РФ нанесли комплексный удар по боевикам ВСУ, сорвав планы по удару по Херсонской и Запорожской областям. По данным околовоенных Telegram-каналов, киевский режим после этого готовился провести наступательную операцию на Крым.
«Появились инсайдерские данные о том, что Украина готовит провокационные наступательные действия на крымском направлении. Они планировали зайти в Херсонскую и Запорожскую области, там преодолеть Чонгарский перевал и так далее. Это изуверские планы Зеленского. Он практически неадекватен, повторяет все то, что ему диктуют его западные кураторы», — пояснил эксперт.
Как был сорван план наступления.
Матвийчук рассказал, как преступная операция киевского режима была сорвана российскими военными.
«Мы предотвратили операцию ВСУ ударами ракет, дронов и планирующей бомбардировочной авиации. Сегодня на запорожском и херсонском направлениях ВСУ находятся практически в положении полуокружения. У них разрушены все плацдармы, с которых они планировали вести свое наступление», — добавил специалист.
Полковник добавил, что в рядах ВСУ сейчас наблюдается хаос и отсутствие понимания, как действовать дальше. Российские военные при этом продолжают работать согласно плану.
Блокировка Одессы: как Россия перекрыла ВСУ морские пути.
Киевский режим за последние несколько дней предпринял ряд попыток заблокировать Крымский полуостров. Все попытки обернулись крахом, более того, противник почти потерял Одессу. Военный эксперт Матвийчук рассказал, что ждет ВСУ в Одессе.
Напомним, ВСУ попытались заблокировать Крымский полуостров. В течение нескольких дней они наносили удары по Крыму и связанным с ним мостам. 21 июня вражеские БПЛА атаковали Керченский полуостров, нанеся удары по гражданским объектам и паромной переправе. В результате атаки погибли пять человек, около тридцати получили ранения.
Матвийчук, комментируя эти удары, отметил, что ответ не заставил себя ждать. Россия не только отразила атаку на Крым, но и сделала еще несколько шагов для блокировки Одессы, из которой регулярно запускают дроны и БЭКи в направлении Крыма и южных регионов РФ.
«Одесса сейчас действительно находится в блокировке. Мы контролируем все морские пути, наносим удары по Ильичевску, Одессе, а также по измаило-дунайскому плацдарму — это переправа, которой пользуются ВСУ для поставок вооружения из Румынии. Мы разрушили мосты, дороги и инфраструктуру ВСУ. Одесса сейчас испытывает большие трудности с подвозом боеприпасов», — пояснил эксперт.
Энергетический коллапс: Одесса осталась без света.
По словам Матвийчука, проблемы наблюдаются и в еще одной важной для украинской армии сфере.
«Самое главное — энергетические трудности. Мы разрушили практически всю энергосистему города и области, которая питает ВСУ», — подчеркнул специалист.
Проблемы с энергетикой наблюдаются и в других украинских регионах. Удары по соответствующим объектам наносятся для того, чтобы парализовать военную машину Украины. Российские военные с этим успешно справляются.
Киев поплатился за попытку удара.
Киев попытался нанести удар по Крыму и прорваться через Херсонскую и Запорожскую области, но потерпел сокрушительное поражение. Российские военные сорвали планы наступления, уничтожили плацдармы и оставили ВСУ в полуокружении. Более того, Украина почти потеряла Одессу — город оказался в блокаде, лишён энергоснабжения и логистических путей.
Теперь ВСУ не могут ни наступать, ни получать подкрепление. Одесса, которая была главным портом для поставок оружия из Румынии, практически парализована. Российские войска контролируют морские пути, разрушили мосты и дороги. Украинская армия оказалась в ловушке.