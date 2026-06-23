В Приморье стартовали резервные дни проведения ЕГЭ

В резервные дни на участие в экзаменах зарегистрировались 411 человек по русскому языку, 48 — по литературе, 24 — по информатике, 27 — по английскому языку, 29 — по физике, 10 — по химии, 12 — по китайскому языку и один участник — по немецкому. Результаты экзаменов станут известны не позднее 6 июля.