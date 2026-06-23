AP: США добиваются запрета на продажу предметов с «Титаника»

Компания RMS Titanic, обладающая эксклюзивными правами на подъем артефактов с места крушения судна, хочет продать часть предметов. При этом, как отмечает Associated Press, ранее эта фирма дала согласие на то, что поднятые со дна Атлантического океана объекты будут лишь представлены в музеях и на передвижных выставках. Теперь RMS Titanic планирует выставить личные вещи пассажиров и экипажа «Титаника», кухонную утварь и предметы декора на торги.