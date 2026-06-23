Мужчина с бензопилой пытался напасть на полицейских в Красноярском крае

Канскому полицейскому пришлось применить табельное оружие для пресечения противоправных действий агрессивного жителя поселка Зеленая Дубрава, сообщили в ГУ МВД и СК Красноярского края.
Все случилось ночью с 17 на 18 июня, когда оперуполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних приехали по вызову жительницы частного дома на улице Березовая. Во время общения с заявительницей из ограды выбежал 25-летний мужчина с видимыми признаками опьянения, в руках которого находилась заведенная бензопила.
«Размахивая инструментом и двигаясь в сторону сотрудников полиции, злоумышленник высказал в их адрес угрозы применения насилия. Ввиду сложившейся обстановки оперуполномоченный произвел из табельного оружия два предупредительных выстрела вверх, на которые мужчина не реагировал. Действия злоумышленника были пресечены местным жителем и сотрудником полиции», — рассказали в СК.
Задержанного агрессора доставили в канский ОВД для дальнейшего разбирательства.
В ГУ МВД сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
В настоящее время следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). После установления всех обстоятельств будет принято надлежащее процессуальное решение.