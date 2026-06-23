Мужчина с бензопилой пытался напасть на полицейских в Красноярском крае

Все случилось ночью с 17 на 18 июня, когда оперуполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних приехали по вызову жительницы частного дома на улице Березовая. Во время общения с заявительницей из ограды выбежал 25-летний мужчина с видимыми признаками опьянения, в руках которого находилась заведенная бензопила.