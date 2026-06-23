Эксперт предрек разделение высшего образования в России на элитное и массовое

В ближайшие десятилетия в России произойдет переход к «новой элитарности» высшего образования. Об этом во вторник, 23 июня, заявил «Известиям» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
— Такое образование превратится в привилегию для академически гениальных детей, способных преодолеть экстремально высокие барьеры отбора, и для детей из очень обеспеченных семей, — предрек эксперт.
По его словам, фундаментальное образование в топ-20 вузах страны станет труднодоступным для широких масс. При этом массовые региональные университеты, особенно гуманитарного профиля, ждет масштабное сокращение, слияние или перепрофилирование под нужды предприятий. В региональных вузах высшее образование станет прикладным, что фактически сотрет грань между бакалавриатом и продвинутым колледжем, говорится в сообщении.
Каждый четвертый работающий россиянин за последние два года сменил не просто компанию, а профессию. Причем довольных таким решением — вдвое больше, чем разочарованных. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».