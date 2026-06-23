Эксперт предрек разделение высшего образования в России на элитное и массовое

По его словам, фундаментальное образование в топ-20 вузах страны станет труднодоступным для широких масс. При этом массовые региональные университеты, особенно гуманитарного профиля, ждет масштабное сокращение, слияние или перепрофилирование под нужды предприятий. В региональных вузах высшее образование станет прикладным, что фактически сотрет грань между бакалавриатом и продвинутым колледжем, говорится в сообщении.