ЕЭК и эксперты объединяют усилия для развития ИИ-технологий

Эксперты и представители стран Евразийского экономического союза рассмотрели, как современные технологии могут помочь в контроле за соблюдением правил конкуренции на трансграничных рынках, передает DKNews.kz.
Соответствующее заседание прошло в штаб-квартире ЕЭК с участием Центра конкурентного права и антимонопольного регулирования ЕАЭС и рабочей группы по искусственному интеллекту при блоке по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии.
Искусственный интеллект становится частью антимонопольной политики.
Мероприятие прошло под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максима Ермоловича.
Главной темой обсуждения стали подходы к регулированию и использованию искусственного интеллекта для контроля состояния конкуренции на рынках Евразийского экономического союза.
По словам министра ЕЭК, вопрос приобретает особую актуальность для государств евразийской «пятерки».
«Искусственный интеллект для антимонопольных органов — одновременно объект регулирования и эффективный инструмент контроля. Следует внедрять технологии ИИ в практику антимонопольного регулирования на евразийском экономическом пространстве совместно с экспертным сообществом», — отметил Максим Ермолович.
Какие возможности открывает ИИ.
В ходе заседания участники обменялись опытом применения современных технологий для выявления противоправных антиконкурентных практик.
Эксперты обсудили:
использование ИИ для анализа рыночной ситуации; выявление признаков нарушений конкурентного законодательства; контроль соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках; методологические основы внедрения искусственного интеллекта в антимонопольную деятельность; перспективы дальнейшей цифровизации контрольных процессов.
Отдельное внимание было уделено практическим инструментам, которые могут повысить эффективность мониторинга и анализа данных.
ЕЭК усилит взаимодействие с экспертным сообществом.
По итогам встречи подтверждена заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве между блоком по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК и специалистами, занимающимися разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта.
Такое взаимодействие позволит своевременно выявлять новые тенденции, анализировать возникающие вызовы и формировать современные подходы к регулированию быстро развивающихся цифровых технологий.
Что дальше.
Развитие искусственного интеллекта становится одним из ключевых направлений цифровой трансформации экономики. Для антимонопольных органов технологии ИИ могут стать инструментом более точного анализа рынков, оперативного выявления нарушений и повышения прозрачности конкурентной среды.
В ЕАЭС рассчитывают, что совместная работа регуляторов и технологических экспертов поможет сформировать эффективные механизмы применения искусственного интеллекта в сфере контроля за конкуренцией и адаптировать их к новым реалиям цифровой экономики.