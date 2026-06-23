Опубликованы спутниковые снимки смога над Новосибирском

Опубликовали спутниковые снимки дымового шлейфа, который накрыл Новосибирск и часть Сибири. Изображения 22 июня представил НИЦ «Планета».
На снимках видно, как дым от пожаров в Красноярском крае распространился на соседние регионы. Шлейф затронул не только Новосибирскую область, но и Алтайский край, а также часть территории Казахстана.
Дымку в Новосибирске заметили утром 22 июня. По данным МЧС, смог пришёл в регион с ветром из соседних территорий. При этом в ведомстве уточнили, что лесных и ландшафтных пожаров на территории Новосибирской области нет.
Новосибирские специалисты также помогают тушить пожары в других регионах. В МЧС сообщили, что 25 авиапожарных из Новосибирска задействованы в ликвидации очагов в Томской области.
По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, задымление может сохраниться до пятницы, 26 июня. Ведущий синоптик Елена Газимова пояснила, что к вечеру четверга в регион должны прийти дожди, а ветер сменится на западный. После смены погоды смог начнёт уходить из Новосибирской области.