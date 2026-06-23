Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы спутниковые снимки смога над Новосибирском

НИЦ «Планета» опубликовал спутниковые снимки дымового шлейфа, который накрыл Новосибирск и часть Сибири.

Источник: Om1 Новосибирск

Опубликовали спутниковые снимки дымового шлейфа, который накрыл Новосибирск и часть Сибири. Изображения 22 июня представил НИЦ «Планета».

На снимках видно, как дым от пожаров в Красноярском крае распространился на соседние регионы. Шлейф затронул не только Новосибирскую область, но и Алтайский край, а также часть территории Казахстана.

Дымку в Новосибирске заметили утром 22 июня. По данным МЧС, смог пришёл в регион с ветром из соседних территорий. При этом в ведомстве уточнили, что лесных и ландшафтных пожаров на территории Новосибирской области нет.

Новосибирские специалисты также помогают тушить пожары в других регионах. В МЧС сообщили, что 25 авиапожарных из Новосибирска задействованы в ликвидации очагов в Томской области.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, задымление может сохраниться до пятницы, 26 июня. Ведущий синоптик Елена Газимова пояснила, что к вечеру четверга в регион должны прийти дожди, а ветер сменится на западный. После смены погоды смог начнёт уходить из Новосибирской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше