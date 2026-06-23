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В Новосибирской области завершили строительство СКИФа

В Новосибирской области окончено возведение «Сибирского кольцевого источника фотонов». Об этом 23 июня во время пресс-тура на объекте сообщил исполняющий обязанности директор Института ядерной физики Павел Логачев, передаёт корреспондент Сиб.фм.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Павел Логачёв отметил, что официальная заявка о завершении строительства была направлена 20 июня 2026 года. Заключение о соответствии от Ростехнадзора рассчитывают получить до конца текущего месяца.

Напоминаем, что стройка СКИФа стартовала в 2021 году, однако ей предшествовал почти год проектировочных работ. Изначально комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2027 году, а на полную мощность он должен выйти только к 2035-му. Финальная конфигурация центра предполагает размещение 30 экспериментальных станций, доступных для учёных из России и стран-партнёров.

В первую очередь СКИФа войдут семь экспериментальных станций, оборудование для которых уже полностью готово. Две из них не только смонтированы, но и успешно прошли испытания.

Важнейшим фактором стала возможность создания сложнейшей аппаратуры полностью силами российских специалистов. Когда импортное оборудование оказалось недоступно, задачу по проектированию и производству необходимых устройств взяли на себя ведущие научные центры Сибири, включая Институт ядерной физики имени Будкера и Институт гидродинамики имени Лаврентьева.

При этом СКИФ — это не только фундаментальная наука, но и возможность для развития промышленности. Центр призван стать платформой для решения прикладных задач.

«Мы используем любую коммуникационную площадку для диалога. В структуре СКИФа даже появился новый отдел — по развитию взаимодействия с промышленностью», — отмечал ранее главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичюс в интервью Сиб.фм.

Ожидается, что открытие установки станет значимым событием, которое может посетить президент России Владимир Путин. Его визит ожидается в конце лета или начале осени.