В Новосибирской области завершили строительство СКИФа

Напоминаем, что стройка СКИФа стартовала в 2021 году, однако ей предшествовал почти год проектировочных работ. Изначально комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2027 году, а на полную мощность он должен выйти только к 2035-му. Финальная конфигурация центра предполагает размещение 30 экспериментальных станций, доступных для учёных из России и стран-партнёров.