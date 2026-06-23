В Новосибирской области завершили строительство СКИФа

Павел Логачёв отметил, что официальная заявка о завершении строительства была направлена 20 июня 2026 года. Заключение о соответствии от Ростехнадзора рассчитывают получить до конца текущего месяца.
Напоминаем, что стройка СКИФа стартовала в 2021 году, однако ей предшествовал почти год проектировочных работ. Изначально комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2027 году, а на полную мощность он должен выйти только к 2035-му. Финальная конфигурация центра предполагает размещение 30 экспериментальных станций, доступных для учёных из России и стран-партнёров.
В первую очередь СКИФа войдут семь экспериментальных станций, оборудование для которых уже полностью готово. Две из них не только смонтированы, но и успешно прошли испытания.
Важнейшим фактором стала возможность создания сложнейшей аппаратуры полностью силами российских специалистов. Когда импортное оборудование оказалось недоступно, задачу по проектированию и производству необходимых устройств взяли на себя ведущие научные центры Сибири, включая Институт ядерной физики имени Будкера и Институт гидродинамики имени Лаврентьева.
При этом СКИФ — это не только фундаментальная наука, но и возможность для развития промышленности. Центр призван стать платформой для решения прикладных задач.
«Мы используем любую коммуникационную площадку для диалога. В структуре СКИФа даже появился новый отдел — по развитию взаимодействия с промышленностью», — отмечал ранее главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичюс в интервью Сиб.фм.
Ожидается, что открытие установки станет значимым событием, которое может посетить президент России Владимир Путин. Его визит ожидается в конце лета или начале осени.