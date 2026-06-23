Хабаровчанкам с 2026 года предстоит носить только надёжные каблуки

Росстандарт принял ГОСТ на проверку прочности крепления каблука женской обуви. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он начнет действовать 2 ноября 2026 года.
Стандарт предусматривает проведение трех испытаний для проверки прочности среднего или высокого каблука женской обуви. Так, специалисты исследуют следующие характеристики:
жесткость и устойчивость пяточной части обуви во время нормальной ходьбы; величину остаточной деформации пяточной части обуви при большой нагрузке; усилие, необходимое для полного отрыва каблука.
Для проведения испытаний требуется как минимум три образца. Согласно описанному в документе методу, носок обуви закрепляют в одном зажиме специальной машины, а каблук рядом с набойкой — в другом. После этого каблук отводят назад от носочной части с разной скоростью и нагрузкой. На первых стадиях, например, прикладывают нагрузку в 200 ньютонов, что в 2−3 раза больше нагрузки, возникающей при обычной ходьбе.
Далее в направлении к носку на каблук воздействуют с силой, равной 400 ньютонам, что позволяет проверить величину остаточной деформации. Вместе с этим фиксируют и нагрузку, необходимую для полного отрыва каблука.
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