Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанкам с 2026 года предстоит носить только надёжные каблуки

В России приняли ГОСТ на проверку прочности женской обуви.

Источник: Хабаровский край сегодня

Росстандарт принял ГОСТ на проверку прочности крепления каблука женской обуви. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он начнет действовать 2 ноября 2026 года.

Стандарт предусматривает проведение трех испытаний для проверки прочности среднего или высокого каблука женской обуви. Так, специалисты исследуют следующие характеристики:

жесткость и устойчивость пяточной части обуви во время нормальной ходьбы; величину остаточной деформации пяточной части обуви при большой нагрузке; усилие, необходимое для полного отрыва каблука.

Для проведения испытаний требуется как минимум три образца. Согласно описанному в документе методу, носок обуви закрепляют в одном зажиме специальной машины, а каблук рядом с набойкой — в другом. После этого каблук отводят назад от носочной части с разной скоростью и нагрузкой. На первых стадиях, например, прикладывают нагрузку в 200 ньютонов, что в 2−3 раза больше нагрузки, возникающей при обычной ходьбе.

Далее в направлении к носку на каблук воздействуют с силой, равной 400 ньютонам, что позволяет проверить величину остаточной деформации. Вместе с этим фиксируют и нагрузку, необходимую для полного отрыва каблука.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о принятом стандарте по уборке помещений.