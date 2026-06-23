Хабаровчанкам с 2026 года предстоит носить только надёжные каблуки

Для проведения испытаний требуется как минимум три образца. Согласно описанному в документе методу, носок обуви закрепляют в одном зажиме специальной машины, а каблук рядом с набойкой — в другом. После этого каблук отводят назад от носочной части с разной скоростью и нагрузкой. На первых стадиях, например, прикладывают нагрузку в 200 ньютонов, что в 2−3 раза больше нагрузки, возникающей при обычной ходьбе.