Современное оборудование для изучения основ робототехники получила школа села Аян

В рамках исполнения поручения губернатора Дмитрия Демешина школа получила 8 комплектов оборудования для изучения основ робототехники. С помощью этой техники школьники смогут изучать основы конструирования, развивать инженерные навыки и готовиться к участию в конкурсах и олимпиадах по техническому творчеству. «Мы давно хотели открыть у себя полноценное направление по робототехнике, чтобы дать детям больше возможностей для развития. Теперь, благодаря новому оборудованию, наши ученики смогут значительно повысить свой уровень знаний и практических навыков», — отметил директор школы Александр Орлов. Напомним, что поручение о закупке оборудования губернатор дал во время рабочей поездки в Аяно-Майский район, где он встретился с юными жителями и обсудил их увлечения и потребности в современной технике.