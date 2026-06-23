Тяжелоатлет из Комсомольска стал 13-кратным чемпионом России

Тренер СШОР-1 Константин Смолоногин выступил на 31-м Открытом Чемпионате России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. В категории М-60 и весе свыше 110 кг он занял первое место и завоевал 13-й титул чемпиона страны. По итогам соревнований Смолоногин вошел в состав сборной. В сентябре он представит Россию на Чемпионате мира в Афинах.