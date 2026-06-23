27 июня в Хабаровском крае запретят продажу алкоголя

В последнюю субботу июня, 27 числа, в регионе будет действовать ограничение на розничную продажу спиртного. Запрет приурочен ко Дню молодежи, который отмечается в этот день. Также алкоголь не продают 1 июня — в День защиты детей и 1 сентября — в День знаний. Ограничения введены в крае с 2015 года для снижения чрезмерного потребления алкоголя. За нарушение запрета должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, организациям — до 300 тысяч с конфискацией продукции. Исключение — рестораны, бары и кафе.