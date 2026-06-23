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Мотоциклист попал в поле зрения красноярской полиции из-за опасной езды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Госавтоинспекция проводит проверку после видео в соцсетях, где мотоциклист на высокой скорости ездит по улицам Красноярска и создает угрозу для других участников движения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Госавтоинспекция проводит проверку после видео в соцсетях, где мотоциклист на высокой скорости ездит по улицам Красноярска и создает угрозу для других участников движения.

Личность водителя уже установили — это 35-летний мужчина. За последний год его 7 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. При этом в разговоре с сотрудниками он признался, что понимает опасность своих действий.

Мотоцикл взят под особый контроль системы видеонаблюдения. Если нарушения повторятся, транспорт могут изъять. Также полиция проверит все опубликованные в сети видео с его участием, сообщили в ведомстве.

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