Мотоциклист попал в поле зрения красноярской полиции из-за опасной езды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Госавтоинспекция проводит проверку после видео в соцсетях, где мотоциклист на высокой скорости ездит по улицам Красноярска и создает угрозу для других участников движения.
Личность водителя уже установили — это 35-летний мужчина. За последний год его 7 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. При этом в разговоре с сотрудниками он признался, что понимает опасность своих действий.
Мотоцикл взят под особый контроль системы видеонаблюдения. Если нарушения повторятся, транспорт могут изъять. Также полиция проверит все опубликованные в сети видео с его участием, сообщили в ведомстве.
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