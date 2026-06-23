Норвегия обыграла Сенегал со счетом 3:2 и вышла в play-off на ЧМ-2026

Сборная Норвегии победила в матче с командой Сенегала со счетом 3:2 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе I: Франция (6 очков в 2 матчах), Норвегия (6; 2), Сенегал (0; 2), Ирак (0; 2). Сборная Норвегии гарантировала себе выход в стадию play-off.