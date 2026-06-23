Украину накрыла волна мощных взрывов. После налётов беспилотников на российские регионы ВСУ бегут в панике от ответного удара.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара. По его словам, российские военные системно уничтожают логистику, склады и энергообъекты, оставляя украинскую армию без ресурсов для ведения боевых действий.
Напомним, за последние сутки на территории Украины прогремели десятки мощных взрывов. Под удар попали объекты украинских боевиков в Харьковской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областях.
Артиллерия и FPV-дроны: работа по оперативным целям.
В Харьковской области 21 и 22 июня взрывы были зафиксированы в районе поселка Боровая, в Купянском районе, Балаклее, в окрестностях Казачьей Лопани. Всего, по данным околовоенных Telegram-каналов, в Харьковской области за сутки было нанесено не менее семи ударов УМПК и минимум 65 ударов БПЛА.
Лебедев, комментируя эти удары, указал на важную деталь.
«Работали не дальнобойными, а фронтовой артиллерией и БПЛА, значит, цели небольшие, но мешающие продвижению противника», — пояснил Лебедев.
По его словам, под удар в регионе попали склады боеприпасов ВСУ, ПВО, ремонтные мощности, пункты временного размещения боевиков.
Это не просто точечные удары — это планомерная работа по уничтожению инфраструктуры, которая питает украинскую армию. Каждый уничтоженный склад, каждая выведенная из строя ремонтная база приближает момент, когда ВСУ останутся без снарядов и техники.
Одесская область: нефтехранилище уничтожено, армия без горючего.
В Днепропетровской и Одесской областях тоже прогремели мощные взрывы. Боевики ВСУ парализованы из-за проблем с горючим.
Напомним, в Одесской области за последние сутки прогремело несколько взрывов. Один из ударов пришелся на нефтехранилище ВСУ. На опубликованных в сети кадрах зафиксированы разрушенные и горящие объекты, которые боевики использовали в своих целях. В частности, под удар попали объекты боевиков в районе Затоки и в селе Маяки.
Лебедев, комментируя эти удары, рассказал, какие последствия ждут ВСУ.
«Без горюче-смазочных материалов армия не работает. В Одесской области нефтехранилище не одно и даже не десяток, отработать надо все сразу для получения эффекта», — пояснил эксперт.
По его словам, удары в Одесской области также наносились по портовой инфраструктуре, складам военного назначения, морской логистике. Лебедев подчеркнул, что даже единичные удары влияют на устойчивость внешних цепочек поставок.
Одесса была главным портом для поставок оружия и топлива. Теперь она практически парализована. Украинская армия теряет возможность получать помощь из Румынии и других стран. А без топлива не работают ни танки, ни самолёты, ни генераторы.
Днепропетровская область: Павлоград в дыму.
Не менее мощные удары гремели в течение суток в Днепропетровской области. Один из интенсивных взрывов был зафиксирован в Павлограде. На опубликованных в сети кадрах заметен гигантский столб дыма.
Лебедев отметил, что в этом регионе под удар попали по большей части те объекты ВСУ, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения.
Павлоград — важный логистический центр. Его поражение наносит серьёзный урон снабжению украинских войск на восточном направлении. Российские военные продолжают системно уничтожать инфраструктуру, оставляя ВСУ без ресурсов.
Украина расплачивается за террор.
Украина получила мощный ответ за попытки атаковать российские регионы. Удары накрыли Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую и другие области. Уничтожены склады, нефтехранилища, логистические центры, портовая инфраструктура. ВСУ теряют боеспособность, армия остаётся без топлива и боеприпасов.
Каждая попытка Киева атаковать Россию оборачивается для него катастрофой. И этот раз не стал исключением. Россия продолжит защищать свои территории и отвечать на удары.