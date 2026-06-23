Днепр горит, Одессу трясет, Харьков отрезан: возмездие парализовало Украину

Напомним, в Одесской области за последние сутки прогремело несколько взрывов. Один из ударов пришелся на нефтехранилище ВСУ. На опубликованных в сети кадрах зафиксированы разрушенные и горящие объекты, которые боевики использовали в своих целях. В частности, под удар попали объекты боевиков в районе Затоки и в селе Маяки.