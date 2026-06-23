В Новосибирской области семьи с детьми до 23 лет получат семейную выплату

Отделение Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области информирует о возможности получения ежегодной семейной выплаты для работающих родителей, воспитывающих двоих или более детей. Выплата доступна до достижения детьми 18 лет, а в случае их очного обучения — до 23 лет.
В большинстве случаев необходимые данные для назначения выплаты будут запрошены автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Однако в некоторых ситуациях заявителям потребуется самостоятельно предоставить информацию. Это касается, например, подтверждения очной учебы ребенка, которому уже исполнилось 18 лет, или исключения трудовых доходов учащегося подростка из доходов семьи.
Для этого родителям необходимо обратиться в клиентскую службу СФР без предварительной записи и предоставить справку из образовательного учреждения. Справка должна подтверждать:
факт очного обучения ребенка (детей) на дату подачи заявления;
сведения о наличии или отсутствии стипендии;
размер стипендии за предыдущий календарный год для учета в доход семьи.
Если на выплату подают оба родителя, то каждый из них должен представить свою справку, так как это разные заявления.