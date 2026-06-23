В Новосибирской области семьи с детьми до 23 лет получат семейную выплату

Отделение Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области информирует о возможности получения ежегодной семейной выплаты для работающих родителей, воспитывающих двоих или более детей. Выплата доступна до достижения детьми 18 лет, а в случае их очного обучения — до 23 лет.