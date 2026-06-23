Прерванный началом ВОВ футбольный матч доиграли в Мурманске спустя 85 лет

22 июня 1941 года в Мурманске торжественно открывали стадион «Пищевик» (ныне «Строитель»). В тот день на поле встретились команды «Рыбник Севера» и «Динамо», но после первого тайма игра была остановлена: игроки узнали о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Многие из них тогда ушли на фронт.