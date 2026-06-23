Метеоролог рассказал, как рассчитывается вероятность образования смерча

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Условия для формирования смерча можно вычислить, анализируя прогностические параметры атмосферы, определив территорию его вероятного появления, о котором можно узнать уже только постфактум, рассказал РИА Новости екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.
«Во-первых, анализируются прогностические параметры атмосферы. Это данные моделей, по ним вычисляется, есть ли благоприятные условия для развития подобных явлений. Таким образом, определяется территория, на которой наиболее вероятно развитие грозовых суперячеек с последующим формированием смерча. Ну, а дальше уже мониторить ситуацию по факту, с помощью допплеровского радара или по актуальным спутниковым снимкам, которые обновляются несколько раз в час» — сказал Пулин.
Рассказывая о формировании таких явлений синоптик отметил, что кроме сильной неустойчивости атмосферы, наличия влаги, важен такой параметр, как сдвиг ветра. «Это изменение направления ветра с высотой, что создает вращательный момент» — уточнил Пулин.
Силу смерча обычно нельзя определить заранее, сказал он, отметив, что если индексы нестабильности атмосферы экстремально высоки, то и шансы на повышенную категорию более существенны.
Ранее он сообщил РИА Новости, что подобные явления, хоть и не являются обычными для Урала, но отмечаются каждый год.
Пулин также указал, что торнадо и смерч — практически одно и то же. «Торнадо возникает при сильных грозах, формируется в мезоциклоне … это смерч, связанный с мезоциклоном, можно и так сказать», — отметил он, уточнив, что термин «смерч» охватывает и другие явления. «Например, бывают смерчи немезоциклонного происхождения или водяные смерчи», — сказал Пулин.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области, позднее ученые уточнили РИА Новости, что это был смерч. Судя по опубликованным видео, он обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы.