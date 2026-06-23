Метеоролог рассказал, как рассчитывается вероятность образования смерча

«Во-первых, анализируются прогностические параметры атмосферы. Это данные моделей, по ним вычисляется, есть ли благоприятные условия для развития подобных явлений. Таким образом, определяется территория, на которой наиболее вероятно развитие грозовых суперячеек с последующим формированием смерча. Ну, а дальше уже мониторить ситуацию по факту, с помощью допплеровского радара или по актуальным спутниковым снимкам, которые обновляются несколько раз в час» — сказал Пулин.