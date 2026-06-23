Школьники Хабаровского края — лучшие в ДФО на соревнованиях «Школы безопасности»

В Республике Бурятия завершились XXI межрегиональные соревнования «Школа безопасности-2026». В течение недели 17 сильнейших команд из девяти регионов ДФО демонстрировали навыки поведения в экстремальных ситуациях, проведения поисково-спасательных работ, прохождения маршрута выживания. По итогам соревнований две команды из Хабаровского края стали победителями в своих возрастных группах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Команда «90 калибр» из школы поселка Октябрьский Ванинского округа стала сильнейшей в старшей возрастной группе. Хабаровчанам из команды «Вымпел» из Дворца творчества «Северное сияние» не было равных в младшей возрастной группе.
Участники преодолевали маршрут выживания в природной среде; проходили комбинированную пожарную эстафету и кросс-эстафету; выполняли комбинированные силовые упражнения; участвовали в конкурсах; проводили поисково-спасательные работы на акватории и при ликвидации последствий ДТП, техногенных и химических аварий.
Как рассказали в управлении образования Ванинского района, школьники из Октябрьского шли к победе пять лет. Туристической подготовке в школе поселка уделяют значительное внимание. Туристический клуб, которым руководят Алексей Лама и Елена Данилина, постоянно участвует в краевых соревнованиях. Победа команды в турнире — результат слаженной целенаправленной работы.
Команда «90 калибр» представит Хабаровский край на Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» в Ханты-Мансийске.