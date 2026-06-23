Школьники Хабаровского края — лучшие в ДФО на соревнованиях «Школы безопасности»

Как рассказали в управлении образования Ванинского района, школьники из Октябрьского шли к победе пять лет. Туристической подготовке в школе поселка уделяют значительное внимание. Туристический клуб, которым руководят Алексей Лама и Елена Данилина, постоянно участвует в краевых соревнованиях. Победа команды в турнире — результат слаженной целенаправленной работы.