Саперы обследуют остров Шумшу на наличие боеприпасов времен Второй мировой войны

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Военнослужащие прибыли на остров Шумшу (Курилы, Сахалинская область) для обследования территории на наличие боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
«Военнослужащие инженерного подразделения армейского корпуса Восточного военного округа прибыли на курильский остров Шумшу для проведения инженерной разведки и очистки местности от взрывоопасных предметов», — проинформировали в ВВО.
Работы организованы для обеспечения безопасности поисковых мероприятий, которые планируют провести представители Общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В июне глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что на Шумшу в июле развернут лагерь с участием 50 волонтеров и специалистов из разных регионов страны. Поиски проведут на трех ключевых локациях — у горы Северной, в районе высадки десанта и у села Байково. В приоритете — поиски погибших бойцов и сохранившейся техники.
«В настоящее время военнослужащие завершили перемещение на остров, произвели разгрузку техники и материальных средств. После завершения подготовительных мероприятий саперы приступят к инженерной разведке участков местности, где запланированы поисковые работы», — сообщили в ВВО.
Очистка острова от боеприпасов времен Второй мировой войны позволит провести поисковые работы на ранее неисследованных участках.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу — первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла 5 дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.
В августе 2025 года на Шумшу был открыт мемориальный комплекс в честь воинов Курильской десантной операции.