Прокуратура добилась доплат для 29 педагогов в Хабаровском крае

По результатам проверки прокуратуры Аяно Майского района выявлены нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. Надзорное ведомство установило, что при начислении заработной платы не учитывались выплаты стимулирующего и компенсационного характера, что вело к её необоснованному занижению, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края».Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.