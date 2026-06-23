Семья Николаевых представит Красноярский край на Всероссийском фестивале ГТО

«Семейные фестивали ГТО наглядно показывают, как спорт объединяет поколения и формирует ценности, которые передаются от старших к младшим. В целом, движение ГТО — это не просто нормативы и соревнования, это фундамент здорового образа жизни и национального благополучия. Мы последовательно развиваем инфраструктуру массового спорта и создаем условия, чтобы каждый мог заниматься физической культурой рядом с домом. Делаем это за счет федеральной госпрограммы “Спорт России” и за счет краевой госпрограммы “Развитие физической культуры и спорта”, — подчеркнул министр спорта Красноярского края Алексей Маслов.