Семья Николаевых представит Красноярский край на Всероссийском фестивале ГТО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялся региональный фестиваль ГТО среди семейных команд, участие в котором приняли 26 команд из 18 муниципальных образований Красноярского края, предварительно победивших в своих территориях.
Программа фестиваля включала выполнение нормативов и эстафету ГТО, а также творческие конкурсы. Формат мероприятия подчеркнул ценность совместного активного отдыха и преемственности поколений: каждая команда включала ребенка, маму, папу и старшего родственника (бабушку или дедушку). Участники демонстрировали силу, выносливость и командный дух в соревнованиях, а также раскрывали творческие способности в изобразительном искусстве и танцевальном турнире.
Победу в нем одержала семья Николаевых из Енисейского муниципального округа — теперь ей предстоит представить край на всероссийском этапе фестиваля, который впервые пройдет в Красноярске в августе.
Николаевы показали стабильно высокие результаты в спортивных состязаниях и эстафете ГТО, набрав наибольшее количество очков, отмечает пресс-служба крайспорта.
«Семейные фестивали ГТО наглядно показывают, как спорт объединяет поколения и формирует ценности, которые передаются от старших к младшим. В целом, движение ГТО — это не просто нормативы и соревнования, это фундамент здорового образа жизни и национального благополучия. Мы последовательно развиваем инфраструктуру массового спорта и создаем условия, чтобы каждый мог заниматься физической культурой рядом с домом. Делаем это за счет федеральной госпрограммы “Спорт России” и за счет краевой госпрограммы “Развитие физической культуры и спорта”, — подчеркнул министр спорта Красноярского края Алексей Маслов.