На Дону врачи запатентовали четыре технологии ведения пациентов

На официальном сайте регионального правительства появилась информация о значимом достижении специалистов Ростовской областной клинической больницы: трансплантологи внедрили в медицинскую практику четыре оригинальные научно‑практические методики.
В текущем году врачи получили четыре авторских свидетельства на разработанные технологии. Кроме того, донские медики оформили два патента на графические алгоритмы лучевого обследования — они применяются при диагностике осложнений после пересадки печени.
Созданные базы данных активно используются хирургами и гепатологами для совершенствования профессиональных навыков.
Практическое подтверждение эффективности новых технологий — успешный случай лечения 18‑летнего курсанта с редкой генетической патологией. При изначальном шансе выживания 20%, строгое следование запатентованным методикам позволило избежать отторжения пересаженного органа.