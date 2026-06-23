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На Дону врачи запатентовали четыре технологии ведения пациентов

Такая информация появилась на официальном сайте регионального правительства.

На официальном сайте регионального правительства появилась информация о значимом достижении специалистов Ростовской областной клинической больницы: трансплантологи внедрили в медицинскую практику четыре оригинальные научно‑практические методики.

В текущем году врачи получили четыре авторских свидетельства на разработанные технологии. Кроме того, донские медики оформили два патента на графические алгоритмы лучевого обследования — они применяются при диагностике осложнений после пересадки печени.

Созданные базы данных активно используются хирургами и гепатологами для совершенствования профессиональных навыков.

Практическое подтверждение эффективности новых технологий — успешный случай лечения 18‑летнего курсанта с редкой генетической патологией. При изначальном шансе выживания 20%, строгое следование запатентованным методикам позволило избежать отторжения пересаженного органа.