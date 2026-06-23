Пробную сваю забили на месте будущего комплекса «Хабаровск-Сити»

В торжественной церемонии установки пробной сваи приняли участие первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов и министр строительства региона Александр Мелихов, а также представители специализированного застройщика «Хабаровск-Сити» и АО «Застройщик.27» — оператор комплексного развития территорий. Общая площадь застройки комплекса «Хабаровск-Сити» составит почти 1,5 млн квадратных метров. Из них около 900 тысяч «квадратов» придется на жилые дома, порядка 400 тысяч квадратных метров отдадут под коммерческую и деловую застройку, а еще примерно 110 тысяч «квадратов» придется на социальную инфраструктуру. В частности, в рамках реализации проекта «Хабаровск-Сити» планируется построить три школы на 1 100 мест каждая, четыре детских сада суммарно на 1 480 мест и поликлинику на 350 посещений в смену (она будет располагаться в районе РЭБ флота). Жилье и социальные объекты разместят вдоль Амурской протоки от микрорайона «Строитель» до Амурского затона на РЭБ флота. Кроме того, недалеко от ТРЦ «Броско Молл» планируется возвести финансово-деловой центр «Хабаровск-Сити», состоящий из шести уникальных зданий-башен. Одна из них будет принадлежать правительству Хабаровского края. Для проектирования этих башен привлечены две компании, в том числе из Китая, поскольку в Поднебесной есть большой опыт строительства небоскребов. Стоит отметить, что часть объектов комплекса «Хабаровск-Сити» планируется построить на искусственных земельных участках, в связи с чем краевые власти намерены засыпать часть Амурского затона. Всего планируется создать четыре искусственных земельных участка. Власти уже закупают необходимую технику для засыпки затона. Испытания техники пройдут в начале сентября этого года, а основные работы по засыпке затона запланированы на 2027 год. Помимо этого, в состав «Хабаровск-Сити» войдут международный конгрессно-выставочный центр, многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «РМК Арена», специализированная детская яхтенная школа и новая гостиница на улице Юнгов. В общей сложности «Хабаровск-Сити» протянется от «Броско Молла» до микрорайона «Строитель» примерно на 2,5 километра вдоль берега Амурской протоки. Построить «Хабаровск-Сити» планируется до 2032 года, хотя отдельные его объекты будут возведены только к 2035 году. Финансировать все это будут за счет инфраструктурных кредитов, облигаций, средств корпорации «ДОМ.РФ», краевого и городского бюджетов, а также за счет привлеченных инвесторов.