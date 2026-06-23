С начала 2026 года капремонт провели в 146 домах Красноярского края

С начала 2026 года в 146 многоквартирных домах Красноярского края провели разные виды капитального ремонта. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Специалисты заменили 40 лифтов, отремонтировали семь фасадов, 62 крыши, три системы газоснабжения, 22 системы отопления, по 23 системы холодного и горячего водоснабжения и 38 систем электроснабжения.
В итоге среди регионов Сибири в нашем крае выполнили наибольшее количество капремонтов домов.
В 2026 году обещают провести не менее 862 видов капремонта в 630 домах края.