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С начала 2026 года капремонт провели в 146 домах Красноярского края

В крае выполнили наибольшее количество капремонтов домов среди регионов Сибири.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в 146 многоквартирных домах Красноярского края провели разные виды капитального ремонта. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Специалисты заменили 40 лифтов, отремонтировали семь фасадов, 62 крыши, три системы газоснабжения, 22 системы отопления, по 23 системы холодного и горячего водоснабжения и 38 систем электроснабжения.

В итоге среди регионов Сибири в нашем крае выполнили наибольшее количество капремонтов домов.

В 2026 году обещают провести не менее 862 видов капремонта в 630 домах края.