Красноярск 24 июня простится с дирижером Ильей Боговым

Заслуженный работник культуры Красноярского края, дирижер и музыкант Илья Богов скончался после длительной болезни в возрасте 45 лет. О прискорбном событии сообщают в Красноярском духовом оркестре. Илья Богов пришел в коллектив в 1998 году в качестве музыканта-тубиста. В 2013 году стал главным дирижером оркестра. Коллеги вспоминают, что новый художественный руководитель обогатил репертуар множеством аранжировок и переложений современных произведений, всегда был открыт публике. Он смело расширял границы привычного концертного формата, привнося свежие идеи и новаторские решения. Благодаря его неустанному труду, нестандартному мышлению и артистическому видению, выступления Красноярского духового оркестра неизменно собирали полные залы, а зрители просто светились от восторга, — рассказали в оркестре Gornovosti.ru. Покинул главный дирижер свой оркестр в 2024 году из-за проблем со здоровьем. Прощание с Ильей Боговым пройдет 24 июня в 10:30 во Дворце Труда и Согласия (пр. Металлургов, 22).