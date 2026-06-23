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7,7 тонны мороженого отправила красноярская фабрика в Монголию

Нарушений при погрузке не выявлено.

Красноярская фабрика отправила в Монголию первую партию мороженого — 7,7 тонны. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты проверили и оформили ветеринарные документы на 7,7 тонны мороженого, произведённого красноярской фабрикой. Продукция предназначена для экспорта в Монголию.

Лабораторные исследования подтвердили соответствие продукта ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра. Нарушений при погрузке не выявлено.

Это первая партия красноярского мороженого, отправленная в Монголию в текущем году.

Ранее мы сообщали, что предприятие в Ужуре оштрафовали на 100 тысяч за ветеринарные нарушения.