7,7 тонны мороженого отправила красноярская фабрика в Монголию

Красноярская фабрика отправила в Монголию первую партию мороженого — 7,7 тонны. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Специалисты проверили и оформили ветеринарные документы на 7,7 тонны мороженого, произведённого красноярской фабрикой. Продукция предназначена для экспорта в Монголию.
Лабораторные исследования подтвердили соответствие продукта ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра. Нарушений при погрузке не выявлено.
Это первая партия красноярского мороженого, отправленная в Монголию в текущем году.
Ранее мы сообщали, что предприятие в Ужуре оштрафовали на 100 тысяч за ветеринарные нарушения.