В очереди на Крымский мост стоят 975 автомобилей к утру 23 июня

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по Крыму и Кубани. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. Всего, по данным крымского руководства, на Керченском полуострове жертвами стали четыре человека. Ранены почти три десятка.