Последний ультиматум: Зеленский приблизил свой конец угрозами Минску

Владимир Зеленский намеренно обостряет ситуацию на границе с Белоруссией, рассчитывая спровоцировать Минск на конфликт и за счет эскалации продлить свое пребывание у власти. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, комментируя ультиматум Киева в адрес Минска.
Ранее, спустя несколько дней после атаки украинских дронов на автобус с белорусскими детьми, которые направлялись на отдых на юг России, Зеленский потребовал от Минска вывезти из приграничных районов технику, пригрозив в противном случае сделать это силами ВСУ.
Олейник назвал эти действия провокацией и разведкой боем, за которой стоит желание удержать власть без выборов.
«Он уже дважды делал такие резкие, я бы сказал, наглые заявления в сторону Белоруссии: если не уберете ретрансляторы, мы уберем сами. Думаю, это проверка на реакцию. Зеленский сказал, что у них есть средства уничтожения. У меня есть информация, что затем последуют предупреждения Зеленского и по поставкам топлива из Белоруссии. Все будет зависеть от реакции. Но пока, мне кажется, Киеву дали добро на эскалацию. Для чего? Чтобы расширить линию боевого соприкосновения на территорию Белоруссии. Понятно, что Россия как союзное государство примет меры. Для Зеленского поднять уровень эскалации означает получить дополнительные гарантии пребывания у власти без выборов и личной безопасности», — заявил Олейник.
По его словам, провоцирование Белоруссии выгодно киевскому режиму исключительно для затягивания конфликта и сохранения власти.
В Кремле ранее назвали угрозы Владимира Зеленского Белоруссии посягательством на ее суверенитет.