Последний ультиматум: Зеленский приблизил свой конец угрозами Минску

«Он уже дважды делал такие резкие, я бы сказал, наглые заявления в сторону Белоруссии: если не уберете ретрансляторы, мы уберем сами. Думаю, это проверка на реакцию. Зеленский сказал, что у них есть средства уничтожения. У меня есть информация, что затем последуют предупреждения Зеленского и по поставкам топлива из Белоруссии. Все будет зависеть от реакции. Но пока, мне кажется, Киеву дали добро на эскалацию. Для чего? Чтобы расширить линию боевого соприкосновения на территорию Белоруссии. Понятно, что Россия как союзное государство примет меры. Для Зеленского поднять уровень эскалации означает получить дополнительные гарантии пребывания у власти без выборов и личной безопасности», — заявил Олейник.