Столичный «Женис» возглавил Давид Лория

Информация о назначении появилась 22 июня на официальном аккаунте столичного клуба в Instagram. Так, стало известно, что на посту генерального директора Давид Лория сменил Айдына Кожахмета. При этом Кожахмет продолжит работу в структуре столичного клуба в должности исполнительного директора.