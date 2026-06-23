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Столичный «Женис» возглавил Давид Лория

44-летний казахстанский футболист Давид Лория назначен на должность генерального директора столичного «Жениса», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Информация о назначении появилась 22 июня на официальном аккаунте столичного клуба в Instagram. Так, стало известно, что на посту генерального директора Давид Лория сменил Айдына Кожахмета. При этом Кожахмет продолжит работу в структуре столичного клуба в должности исполнительного директора.

Лория — уроженец Астаны, воспитанник клуба и трехкратный чемпион Казахстана в составе «Жениса». Он также принимал непосредственное участие в возрождении клуба, которое началось в 2021 году.

22 июня Федерация футбола Казахстана распространила информацию о том, что Талгат Байсуфинов принял решение покинуть пост главного тренера национальной сборной Казахстана.