В Красноярске на ГорДК светофор стал «говорящим» (видео)

В Красноярске на улице Высотная возле остановки общественного транспорта ГорДК светофор «заговорил» для пешеходов.
Голосовой помощник сообщает, когда переход разрешен, а когда загорается красный свет. Такая звуковая навигация помогает слабовидящим людям сориентироваться на проезжей части.
Как рассказал мэр города, специальное речевое устройство установили во взаимодействии с красноярской краевой организацией «Всероссийское общество слепых». Место выбрали неслучайно: вблизи располагается соцучреждение для пожилых и маломобильных.
«Пока дорожный регулятор работает в тестовом режиме. Оценим его эффективность. Продолжим монтаж и уже привычных звуковых светофоров. В прошлом году ими оборудовали перекрестки на улицах Судостроительной, Лесников, Высотной, Киренского, Шахтёров, проспекте Мира. Задач по созданию доступного, безбарьерного города немало. Продолжим вести эту работу», — пообещал Сергей Верещагин.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.