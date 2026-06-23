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В Красноярске на ГорДК светофор стал «говорящим» (видео)

В Красноярске на улице Высотная возле остановки общественного транспорта светофор «заговорил» для пешеходов.

В Красноярске на улице Высотная возле остановки общественного транспорта ГорДК светофор «заговорил» для пешеходов.

Голосовой помощник сообщает, когда переход разрешен, а когда загорается красный свет. Такая звуковая навигация помогает слабовидящим людям сориентироваться на проезжей части.

Как рассказал мэр города, специальное речевое устройство установили во взаимодействии с красноярской краевой организацией «Всероссийское общество слепых». Место выбрали неслучайно: вблизи располагается соцучреждение для пожилых и маломобильных.

«Пока дорожный регулятор работает в тестовом режиме. Оценим его эффективность. Продолжим монтаж и уже привычных звуковых светофоров. В прошлом году ими оборудовали перекрестки на улицах Судостроительной, Лесников, Высотной, Киренского, Шахтёров, проспекте Мира. Задач по созданию доступного, безбарьерного города немало. Продолжим вести эту работу», — пообещал Сергей Верещагин.

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