В Красноярске на ГорДК светофор стал «говорящим» (видео)

«Пока дорожный регулятор работает в тестовом режиме. Оценим его эффективность. Продолжим монтаж и уже привычных звуковых светофоров. В прошлом году ими оборудовали перекрестки на улицах Судостроительной, Лесников, Высотной, Киренского, Шахтёров, проспекте Мира. Задач по созданию доступного, безбарьерного города немало. Продолжим вести эту работу», — пообещал Сергей Верещагин.