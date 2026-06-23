Вечеринка в Турции закончилась стрельбой из-за выбора песни, погиб подросток

В турецком городе Измир на праздничном мероприятии по случаю предстоящей свадьбы произошла массовая стрельба из-за выбора песни. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Haber.
Конфликт возник после того, как один из участников торжества открыл огонь из дробовика по гостям. В результате ранения получили пять человек, среди которых — 14-летний подросток Аяз Чимен. Спасти школьника не удалось. Пострадавшая 45-летняя женщина, супруга предполагаемого стрелка, находится в тяжелом состоянии и переведена в специализированную клинику.
Подозреваемый скрылся, но позже был задержан полицией в сельской местности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.
В этот же день в турецкой провинции Денизли 11 человек получили ранения в результате инцидента с огнестрельным оружием во время свадебной церемонии. Подросток 15 лет, находившийся в свадебном кортеже, попытался произвести традиционный выстрел из дробовика в воздух, однако дробь срикошетила от земли и попала в находившихся рядом людей.