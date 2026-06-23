Одессу отрезают со всех сторон за атаки Крыма: главная новость СВО 23 июня

Матвийчук, комментируя эти удары, отметил, что ответ не заставил себя ждать. Россия не только отразила атаку на Крым, но и сделала еще несколько шагов для блокировки Одессы, из которой регулярно запускают дроны и БЭКи в направлении Крыма и южных регионов РФ.