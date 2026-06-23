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Одессу отрезают со всех сторон за атаки Крыма: главная новость СВО 23 июня

ВСУ попытались заблокировать Крымский полуостров, но фактически остались без Одессы. Подробности успешной операции — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим за последние несколько дней предпринял ряд попыток заблокировать Крымский полуостров. Все попытки обернулись крахом, более того, противник почти потерял Одессу.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет ВСУ в Одессе.

Напомним, ВСУ попытались заблокировать Крымский полуостров. В течение нескольких дней они наносили удары по Крыму и связанным с ним мостам.

21 июня вражеские БПЛА атаковали Керченский полуостров, нанеся удары по гражданским объектам и паромной переправе. В результате атаки погибли пять человек, около тридцати получили ранения.

Матвийчук, комментируя эти удары, отметил, что ответ не заставил себя ждать. Россия не только отразила атаку на Крым, но и сделала еще несколько шагов для блокировки Одессы, из которой регулярно запускают дроны и БЭКи в направлении Крыма и южных регионов РФ.

«Одесса сейчас действительно находится в блокировке. Мы контролируем все морские пути, наносим удары по Ильичевску, Одессе, а также по измаило-дунайскому плацдарму — это переправа, которой пользуются ВСУ для поставок вооружения из Румынии. Мы разрушили мосты, дороги и инфраструктуру ВСУ. Одесса сейчас испытывает большие трудности с подвозом боеприпасов», — пояснил эксперт.

По словам Матвийчука, проблемы наблюдаются и в еще одной важной для украинской армии сфере.

«Самое главное — энергетические трудности. Мы разрушили практически всю энергосистему города и области, которая питает ВСУ», — подчеркнул специалист.

Проблемы с энергетикой наблюдаются и в других украинских регионах. Удары по соответствующим объектам наносятся для того, чтобы парализовать военную машину Украины. Российские военные с этим успешно справляются.

Кроме того, после атаки ВСУ на Крым, где погибли люди, мощные взрывы прогремели по всей Украине.

В том числе под удар попали объекты ВСУ в Киеве. Околовоенные Telegram-каналы уточнили, что работали реактивные БПЛА.

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