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Гендиректор стройкомпании Таганрога ответит перед судом за гибель рабочих

Об этом сообщает региональный Следком.

Следственный отдел по городу Таганрог СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 47‑летнего генерального директора местной строительной организации.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц.

По данным следствия, обвиняемый, будучи ответственным за производство работ на объекте реконструкции канализационного коллектора в Таганроге, допустил следующие нарушения требований охраны труда: не организовал проверку воздушной среды в колодце на наличие опасных газов, не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты, не провёл необходимое обучение и инструктаж и не осуществлял контроль за действиями сотрудников.

16 августа 2025 года двое монтажников спустились в колодец глубиной 3,8 метра для демонтажа оборудования. В результате воздействия сероводорода работники потеряли сознание и скончались на месте.

В ходе следствия проведены осмотры места происшествия, допросы свидетелей, изъятие документации и необходимые экспертизы.

Собранная доказательственная база признана достаточной. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.