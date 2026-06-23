Гендиректор стройкомпании Таганрога ответит перед судом за гибель рабочих

По данным следствия, обвиняемый, будучи ответственным за производство работ на объекте реконструкции канализационного коллектора в Таганроге, допустил следующие нарушения требований охраны труда: не организовал проверку воздушной среды в колодце на наличие опасных газов, не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты, не провёл необходимое обучение и инструктаж и не осуществлял контроль за действиями сотрудников.