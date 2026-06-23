Гендиректор стройкомпании Таганрога ответит перед судом за гибель рабочих

Следственный отдел по городу Таганрог СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 47‑летнего генерального директора местной строительной организации.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц.
По данным следствия, обвиняемый, будучи ответственным за производство работ на объекте реконструкции канализационного коллектора в Таганроге, допустил следующие нарушения требований охраны труда: не организовал проверку воздушной среды в колодце на наличие опасных газов, не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты, не провёл необходимое обучение и инструктаж и не осуществлял контроль за действиями сотрудников.
16 августа 2025 года двое монтажников спустились в колодец глубиной 3,8 метра для демонтажа оборудования. В результате воздействия сероводорода работники потеряли сознание и скончались на месте.
В ходе следствия проведены осмотры места происшествия, допросы свидетелей, изъятие документации и необходимые экспертизы.
Собранная доказательственная база признана достаточной. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.