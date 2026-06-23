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Штраф за сданную в аренду фуру получил собственник в Хабаровском крае

В феврале 2026 года компанию оштрафовали на 450 000 ₽ за перегруз на ось (34,61%) без спецразрешения, зафиксированный автоматической системой на трассе А-376. Суд первой инстанции оставил штраф в силе, уточнив детали. Компания обжаловала решение, заявив, что в момент нарушения машина была в аренде. Однако доказательств выбытия ТС из владения в суд не представили. По.

В феврале 2026 года компанию оштрафовали на 450 000 ₽ за перегруз на ось (34,61%) без спецразрешения, зафиксированный автоматической системой на трассе А-376. Суд первой инстанции оставил штраф в силе, уточнив детали. Компания обжаловала решение, заявив, что в момент нарушения машина была в аренде. Однако доказательств выбытия ТС из владения в суд не представили. По закону ответственность несет собственник, пока не докажет обратное. Краевой суд оставил решение без изменений.