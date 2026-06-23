Россиянам рассказали, какие диагнозы может ставить ИИ

«Оказалось, что чат-боты достаточно уверенно справляются с типичными случаями, однако начинают ошибаться при более сложных или нетипичных состояниях. Особенно часто трудности возникали при редких формах заболеваний и ситуациях, когда диагноз нельзя установить только по одному показателю», — сказала Соколова ТАСС.