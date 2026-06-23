Строительство визит-центра стартовало на территории ГЛК «Хехцир»

Будут оборудованы и экологические тропы для комфортных пеших и велопрогулок по склонам хребта. Вдоль них установят лавочки, беседки, информационные стенды с краткими историческими справками и QR-кодами. Посетители узнают об археологических находках уссурийской тайги, об уникальной флоре и фауне Хехцирского хребта, о ключевых событиях освоения Дальнего Востока. Напомним, работу по информационному сопровождению администрация ГЛК ведет совместно с Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова.