Строительство визит-центра стартовало на территории ГЛК «Хехцир»

Строительство визит-центра в рамках проекта «Легенды Хехцира» стартовало на верхней площадке комплекса. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», здесь, под Хабаровском, на территории ГЛК «Хехцир» создается инфраструктура для развития познавательного туризма. Помимо визит-центра, на маршруте предусмотрены также смотровая площадка, зоны отдыха с беседками, система навигации.
— Готовность пункта проката уже составляет 80%, в ближайшее время там начнутся внутренние отделочные работы. На верхней станции стартовало строительство визит-центра: сейчас ведется подготовка фундамента, после чего пойдет монтаж каркаса. Строительные материалы доставляются автотранспортом, — отметил директор «Центра отдыха и туризма» Сергей Гришин.
Будут оборудованы и экологические тропы для комфортных пеших и велопрогулок по склонам хребта. Вдоль них установят лавочки, беседки, информационные стенды с краткими историческими справками и QR-кодами. Посетители узнают об археологических находках уссурийской тайги, об уникальной флоре и фауне Хехцирского хребта, о ключевых событиях освоения Дальнего Востока. Напомним, работу по информационному сопровождению администрация ГЛК ведет совместно с Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова.
— Сами экотропы сформированы. Совместно с учеными маршрут доработали, определили лучшие локации и полностью подготовили основания. В ближайшее время начнется укладка финишного покрытия из натурального сланца, чтобы тропы были безопасными и эстетичными, — подчеркнул Сергей Гришин.
Данный проект позволит работать горнолыжному комплексу в круглогодичном режиме, что откроет туристам больше возможностей для отдыха здесь.