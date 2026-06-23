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1613 казахстанцев оштрафованы за закрытые лица — МВД

Ведомство выступило с предупреждением к гражданам страны.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. МВД Казахстана напоминает, что в общественных местах запрещено ношение одежды, препятствующей распознаванию лица человека.

«В соответствии со статьей 434−3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за первое нарушение предусмотрено предупреждение. В случае повторного нарушения в течение года налагается штраф в размере 10 МРП», — напомнили в ведомстве.

За данное правонарушение к административной ответственности уже привлекли 1613 казахстанцев. Норма направлена на обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка, подчеркнули в МВД.

При этом ограничение не распространяется на случаи, связанные с погодными условиями и медицинскими показаниями. Запрет не действует при исполнении служебных обязанностей и участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.