1613 казахстанцев оштрафованы за закрытые лица — МВД

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. МВД Казахстана напоминает, что в общественных местах запрещено ношение одежды, препятствующей распознаванию лица человека.
«В соответствии со статьей 434−3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за первое нарушение предусмотрено предупреждение. В случае повторного нарушения в течение года налагается штраф в размере 10 МРП», — напомнили в ведомстве.
За данное правонарушение к административной ответственности уже привлекли 1613 казахстанцев. Норма направлена на обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка, подчеркнули в МВД.
При этом ограничение не распространяется на случаи, связанные с погодными условиями и медицинскими показаниями. Запрет не действует при исполнении служебных обязанностей и участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.