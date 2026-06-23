Автобус с 24 приморскими туристами столкнулся с экскаватором в Китае

Туристический автобус, следовавший в Яньцзи, попал в ДТП с экскаватором на улице Хуньчуня. В салоне находились 33 пассажира, из которых 24 — туристы из России (они прибыли в Китай без виз, самостоятельно, без туроператора). В результате произошедшего россияне не пострадали. Трое китайских пассажиров получили легкие травмы. По предварительной устной информации из канцелярии по иностранным делам.