Россиянам напомнили о критериях фото на паспорт: чего лучше избегать

В МВД также отметили, что для граждан, чьи религиозные убеждения не позволяют появляться на людях без головного убора, допускается фотография в головном уборе, при условии что он не скрывает овал лица. При этом лицо на снимке должно быть в фокусе — от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей.